Yeni internet dolandırıcılığına karşı polis uyarısı

.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce hazırlatılan "İnanmayın! Bilgisayarını 10 saat açık tut, para kazan" başlıklı el broşürü ve afişler kentin değişik noktalarında dağıtıldı. Sokaktaki insanlarla görüşen polisler, ülkede 'Kairos' adıyla yeni bir akım başladığını, bu uygulamanın dolandırıcılık riski taşıdığını anlattı. Kairos sisteminde mağdur olunmaması için vatandaşları uyaran emniyet görevlileri, şu açıklamayı yaptı:

"Sisteme üye olan kullanıcıların bilgisayarlarının yönetimini başkalarının idarelerine bırakmaları kritik riskler oluşturmaktadır. Kiralanan depo alanlarında saklanıldığı iddia edilen verilerin ne olduğu bilinmediğinden kullanıcılar için tehdit oluşturmaktadır. Saklanıldığı iddia edilen bu verilerin çocuk pornografisi, şirketlere ait özel verilerin saklanması, terör örgütlerine ait dokümanlar vs. olabilmektedir. Verilerin suç teşkil edebileceği ihtimaline karşı hard disklerini kiraya veren kullanıcılar hukuki yönden sorumluluk altına girmektedirler. Belirtilen sistemin "Titan", "Saadet Zinciri" ve benzeri şeklinde para toplamaya yönelik olması halinde ise hard disklerini kiraya veren kullanıcılar ilerleyen süreçte mağdur olabilirler."

Polislerin uygulamasından son derece memnun olduğunu belirten Ali Rıza Bozdoğan ise "Osmaniye İl emniyet müdürlüğünün bütün personellerine bizleri bilgilendirdiği için teşekkür ediyoruz. Biz halk olarak ta bunu bir birimize söyleyerek emniyet teşkilatına yardımcı olacağız. Her şeyi emniyetten beklememek gerekli kedi üzerimize düşeni de mutlaka yapmalıyız." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE