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112'nin başarılı çalışması sürüyor

Karda mahsur kalan 16 günlük bebek, 11 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, kar engeli yüzünden bulunduğu bölgede mahsur kalan 16 günlük bebek, ekiplerin yaklaşık 11 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İlçeye bağlı Yeni Farsak Köyü Hodu Yaylasında oturan Lale - Mustafa İdil çiftinin 16 günlük bebekleri Bekir İdil rahatsızlanınca 112 Acil Servis hattı aranarak yardım istendi. Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çeken ambulans şoförü İbrahim Börklü ve Acil Tıp Teknisyenleri Hasan Rıza Akol ile Ali Akay'a jandarma ve vatandaşlar yardım etti. Yaklaşık 11 saat süren uzun uğraşlar sonucunda solunum sıkıntısı çeken küçük çocuk, ATT görevlilerinin kucağında ambulansa kadar taşındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesine ulaştırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Annesi Lale ve babası Mustafa İdil, çocuklarının sağlığı için büyük uğraşlar veren başta sağlık ekipleri olmak üzere güvenlik güçleri ile vatandaşlara teşekkür ettiler.

Bugün 11:57 TSİ - Osmaniye 73 Okunma

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