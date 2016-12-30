Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Osmaniye Merkeze bağlı Gökçedam Köyü Civarından geçen Ceyhan Nehrinde kısmi balık ölümleri görüldüğü ihbarı üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı. Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Serdar Zini, göletlerde kaçak balık avcılığı yapıldığı ve kısmi balık ölümleri görüldüğüne yönelik kendilerine gelen ihbar üzerine yönetim ekibindeki Su Ürünleri Mühendisi Ozan Polat ve üye Bilge Kağan Tomas ile beraber Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne konuyla ilgili müracaatta bulundular. İl Müdürlüğünden Su Ürünleri Mühendisi Esra Öztürk ile beraber göletlerde inceleme yapıldı. Esra Öztürk ölümlerin kısmi olduğunu belirterek doğal yollarla oluşmuş olabileceğini ama her ihtimale karşı su numunesi alarak inceleme yapacaklarını belirtti. Daha sonra göletler bölgesinde keşif yapan OSABDER yöneticileri ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen kaçak ve sahipsiz misina ağlara el koyup il tarım müdürlüğüne getirirken, üzerinde yakalanmış olan canlı balıkları ise yeniden doğal yaşam ortamlarına bıraktılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE