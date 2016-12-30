TÜED İskenderun şubesi protokol ziyaretlerini sürdürüyor…

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İskenderun Şubesi yönetim kurulu, Başkan Mustafa Uyan başkanlığında, 2016 yılının son ziyaretlerini İskenderun Kaymakamlığı ile İskenderun Belediye Başkanlığına gerçekleştirdiler. Alınan randevulara göre ilk ziyaret İskenderun Belediyesi’nde Belediye Başkanı Seyfi Dingil’e gerçekleştirildi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, emekliler her zaman yanında olduklarını, onların sorunlarının çözümüne belediye olarak katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Belediye hizmetlerinden de kısaca bahseden Başkan Seyfi Dingil, 2017 yılında İskenderun halkıyla birlikte emeklilerin de hizmetinde olacaklarını aktardı.

TÜED İskenderun Şubesi ikinci ziyaretini ise İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit’e gerçekleştirdi. Kaymakam Özyiğit “Herkes bir gün emekli olacak. Emekliler, bir kenarda oturmamalı, yeniden üretken olmanın arayışı içinde yine yaşamın içinde olmalıdırlar. Emeklilerin kayda değer bir örgütlenme içinde olmaları sevindiricidir. Türkiye’de sivil toplum örgütleri kendilerini iyiden iyiye hissettirmeye başlamışlardır. Siz emekliler derneğinin çaba ve faaliyetlerini önemsiyor ve takdirle karşılıyorum” şeklinde konuştu.

Mustafa Uyan “Emeklilerin sorunlarını her makama iletiyoruz”

Her iki protokol ziyaretini değerlendiren TÜED İskenderun Şube Başkanı Mustafa Uyan “Gerek sayın kaymakamımıza gerekse de İskenderun Belediye başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz hemen herkesle istişare halindeyiz. Emekliler olarak, ilgili makamlara talep, sorun ve sıkıntılarımızı her fırsatta iletiyoruz. Birlikte çözüm yolları arıyor ve emeklilerin sorunlarına derman olmaya çalışıyoruz. İskenderun protokolü ile uyum içinde karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Kaymakam beye ve belediye başkanımıza bizleri sıcak bir biçimde karşılayıp, uğurladıkları için yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.