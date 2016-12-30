Şehitlerimizin Çocuklarına Dizüstü Bilgisayar Verildi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve finansmanını Halk Bankasının sağladığı “Yalnız Değilsiniz Türkiye’nin En Büyük Ailesi” projesi kapsamında şehitlerimizin çocuklarına dizüstü bilgisayarları Vali Kerem Al tarafından verildi. Valilik makamında gerçekleşen törende, İlJandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Halk Bankası Osmaniye Şubesi Müdürü Mustafa Güneş Ulaşda bulundu.

Şehitlerimizin aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Kerem Al, Şehit Süleyman İyikul’un oğlu Zeynel Kaan İyikul’a, Şehit İbrahim Etiz’in kızları Eylül ve EsilaEtiz’e, Şehit Mehmet Karacatilki’nin oğulları Gökhan Emir ve Emir Hamza Karacatilki’ye dizüstü bilgisayarlarını verdi.

Şehitlerimizin çocuklarına dizüstü bilgisayarların yanı sıra çeşitli hediyeler de veren Vali Kerem Al, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, şehitlerimizin ailelerinin hepimize emanet olduğunu kaydetti. Dağıtımı yapılan dizüstü bilgisayarların öğrencilerin eğitim hayatlarındaki başarıya katkıda bulunmasını temenni eden Vali Al, öğrencilere yaşamlarında başarılar diledi.