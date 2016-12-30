Başak Gazetesi | Osmaniye
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Okul çıkışında intihar etti

15 yaşındaki Nazlıcan T., inşaat halindeki 5 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde 28 Aralık'ta İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlıcan T., 28 Aralık'ta okul çıkışı İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi'ndeki inşaat halindeki 5 katlı binaya çıktı. Buradan kendini atan genç kız ağır yaralı olarak götürüldüğü Düziçi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nazlıcan T.'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Düziçi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Nazlıcan T.'un öğretmenlerinin erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği, bu yüzden bunalıma girdiği ileri sürüldü.

Bugün 16:41 TSİ - Osmaniye

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