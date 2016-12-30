Osmaniyenin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95.Yıldönümü Etkinlikleri Başladı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü Osmaniye Valiliği’nin öncülüğünde ve Osmaniye Belediyesi’nin organizasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin destekleriyle çeşitli etkinliklerle başladı.
Etkinlikler kapsamında Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Kurtuluş Kupası Voleybol, Futbol, Santraç ve Bocce Turnuvaları başladı.
Etkinlikler kurtuluş haftası boyunca devam edecek.
OSMANİYE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95.YILDÖNÜMÜ
7 OCAK KUTLAMALARI PROGRAMI
31 ARALIK 2016 CUMARTESİ VE ETKİNLİKLERİN BAŞLAMASI
• KANLI GEÇİT TREN KÖPRÜSÜNE BAYRAK ASIMI
Başkan Kadir Kara’dan alınan Şanlı Türk Bayrağımız Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri tarafından Kanlı Geçit Tren Köprüsüne asılacak.
Saat:09.00
31 ARALIK 2016- 1 OCAK 2017 CUMARTESİ-PAZAR
• KURTULUŞ KUPASI SATRANÇ TURNUVASI
Yer: Atatürk Ortaokulu Salonu
Saat:10.00
• OKÜ ÖĞRENCİLERİ ARASI BOCCE TURNUVASI
Yer: Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzci Kampı
Saat:11.00
2-6 OCAK 2017 PAZARTESİ’DEN – CUMA’YA
• “İŞGALDEN ZAFERE OSMANİYE” İSİMLİ TİYATRO OYUNU
Yer: Cebeli Bereket Kültür Merkezi
Saat: 10.00 ile 14.00 her gün iki seans
2 OCAK 2017 PAZARTESİ
• GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OSMANİYE FOTOĞRAF SERGİSİ
Yer: Belediye Binası Giriş Kat
Saat:13.30
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