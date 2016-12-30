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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Yeni Yıl Mesajı Yayınladı

Başkan Kara yeni yıl mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajla, Osmaniyeli hemşerilerinin yeni yılını tebrik etti.

2016 yılının büyük Türk Milleti için sıkıntılarla dolu bir yıl olduğunun altını çizen KARA, bitirmekte olduğumuz yıl milletçe sıkıntılar çektiğimizi ve olağanüstü koşulların canımızı yaktığını ifade etti.

Belediye Başkanı Kadir Kara; “2016 her türlü melaneti yaşadığımız bir yıl oldu, demokrasimize ve insanımıza dönük saldırılar yüreğimizi kanattı. Yurdun dört bir yanında, gencecik fidanları üzülerek toprağa verdik. Allah hepsine rahmet eylesin, hepsi peygamber efendimize komşu olsunlar inşallah. Ancak tüm bu koşullar altında bile bir olduk, iri olduk. Bölünmedik, bilendik. Her türlü terör örgütü ile sonuna kadar savaşmaya kararlı olduğumuzu milletçe ortaya koyduk. Bu süreçte her türlü gayreti gösteren başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere, her bir vatandaşımıza teşekkür eder, hepsini o pak alınlarından öperim.

2017 yılının önce ülkemize ve milletimize barış, huzur, sağlık getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, tüm hemşerilerimi saygıyla selamlarım.

Bugün 16:50 TSİ - Osmaniye

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