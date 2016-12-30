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Şehit aileleri ve Gazilerden, El-Bab'da yaralanan askere ziyaret

Osmaniye'deki Şehit aileleri ve Gazilerden, El-Bab'da yaralanan askere ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve üyeleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve El-Bab bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Erdem Maral'ı evinde ziyaret ettiler. Başkan Öksüz ve beraberindekiler, Alibeyli Mahallesi'nde ki evinde tedavisine devam edilen evli ve üç çocuk babası Uzman Çavuş Maral'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Başkan Öksüz yaralı tüm askerlere Allahtan acil şifalar dileyerek, "Bu birlik ve beraberlik bizlerde olduğu sürece hiç bir güç bize zarar veremeyecek. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Şehitlerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim." diye konuştu. El-Bab bölgesinde devam eden operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısında sağ ayağına iki ayrı yerden şarapnel parçası girmesi sonucu yaralanan Maral, Kilis Devlet Hastanesi'nde ki tedavisinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat ile ayağındaki şarapnel parçaları çıkartılarak taburcu edilen Uzman Çavuş Erdem Maral'ın evinde tedavisine devam edileceği kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:53 TSİ - Osmaniye

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