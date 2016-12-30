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Silaj Paketleme Projesi ödüllendirildi

Silaj Paketleme Projesi, Tarıma Değer Katanlar Yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldü.

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Silaj Paketleme Projesi, Tarıma Değer Katanlar Yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldü.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, bulunduğu yöredeki çalışmaları sonucunda farklılık oluşturan tarım yayımcılarının ortaya çıkarılması, bu çalışmalardan herkesin haberdar olması, yararlanması, bu çalışmaların ödüllendirilmesi suretiyle motivasyonun sağlanması, tarımsal yayımın öneminin bir kez daha vurgulanması amacıyla "Tarıma Değer Katanlar Yarışması'nın bu yıl ikincisi düzenlendi.

İl Müdürü İbrahim Sağlam, projede görev alan personeller Ziraat Mühendisi Bekir Uyduran, Veteriner Hekimi Fatih Evin ve Veteriner Hekimi Ömer Mart’a Bakan Faruk Çelik tarafından verilen "Teşekkür Belgelerini" düzenlenen bir törenle teslim etti.

Müdür Sağlam, personellerini bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar dileyerek daha iyi projelerle daha iyi dereceler beklediğini söyledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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