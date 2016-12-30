Başak Gazetesi | Osmaniye
12° OSMANİYE
Dün 21:49 TSİ- Osmaniye

Evlat Acısına 3 yıl dayanabildi

Osmaniye'nin tanınmış Türkoğlu, ailesinin üyesi rahmetli Savcı İhsan Türkoğlu'nun oğlu İnşaat Mühendisi Levent Türkoğlu vefat etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Yaklaşık 3 yıl önce Adana'da okula gitmek için yolun karşısına geçerken bir arabanın çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki İhsan Türkoğlu'nun vefatına çok üzülen İnşaat Mühendisi Levent Türkoğlu, yakalandığı karaciğer hastalığı nedeniyle, organ yetmezliğinden bugün vefat etti.

Levent Türkoğlu, evladı İhsan'ı o kadar çok seviyordu ki, sanki onun ölümü ile adeta hayata küsmüştü. Her gün büyük acı çeken Levent Türkoğlu, maalesef karaciğer hastalığına yakalandı. Uzun süredir tedavi gören Türkoğlu, bugün yaşama veda etti.

Evet İhsan seninde mekanın tekrar cennet olsun.Belki orada yalnız başına üşüyorsundur. Artık tek değilsin, babanda geliyor. Seni orada mutlaka koruyup kollayacak, sana sarılıp üzerini örtüp üşümene engel olacaktır. Nur içinde yatın her ikinizde.

Dün 21:49 TSİ - Osmaniye 726 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Silaj Paketleme Projesi ödüllendirildi mask

Silaj paketleme projesi ödüllendirildi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Yeni Yıl Mesajı Yayınladı mask

Osmaniye belediye başkanı kadir kara yeni yıl mesajı yayınla...

Osmaniyenin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95.Yıldönümü Etkinlikleri Başladı mask

Osmaniyenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yıldönümü etki...

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı mask

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 547
Osmaniye'de, bazı yerler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi mask

Osmaniye'de, bazı yerler geçici özel güvenlik bölgesi ilan e...

Heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı mask

Heyelan yayla yolunu ulaşıma kapattı

Evlat Acısına 3 yıl dayanabildi mask

Evlat acısına 3 yıl dayanabildi

Okul çıkışında intihar etti mask

Okul çıkışında intihar etti

Yeni kimlikler, yeni yılda geliyor mask

Yeni kimlikler, yeni yılda geliyor

Osmaniyenin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95.Yıldönümü Etkinlikleri Başladı mask

Osmaniyenin düşman işgalinden kurtuluşun...

Okul çıkışında intihar etti mask

Okul çıkışında intihar etti

Şehitlerimizin Çocuklarına Dizüstü Bilgisayar Verildi mask

Şehitlerimizin çocuklarına dizüstü bilgi...

TÜED İskenderun şubesi protokol ziyaretlerini sürdürüyor… mask

Tüed iskenderun şubesi protokol ziyaretl...

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı mask

Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlat...

112'nin başarılı çalışması sürüyor mask

112'nin başarılı çalışması sürüyor

Yeni internet dolandırıcılığına karşı polis uyarısı mask

Yeni internet dolandırıcılığına karşı po...

Vali Kerem Al’ın Yeni Yıl Kutlama Mesajı mask

Vali kerem al’ın yeni yıl kutlama mesajı

BEGEN 1.3 B
TAKIP ET 547
GİRİŞ YAP KAYIT OL