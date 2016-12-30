Evlat acısına 3 yıl dayanabildi

Yaklaşık 3 yıl önce Adana'da okula gitmek için yolun karşısına geçerken bir arabanın çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki İhsan Türkoğlu'nun vefatına çok üzülen İnşaat Mühendisi Levent Türkoğlu, yakalandığı karaciğer hastalığı nedeniyle, organ yetmezliğinden bugün vefat etti.

Levent Türkoğlu, evladı İhsan'ı o kadar çok seviyordu ki, sanki onun ölümü ile adeta hayata küsmüştü. Her gün büyük acı çeken Levent Türkoğlu, maalesef karaciğer hastalığına yakalandı. Uzun süredir tedavi gören Türkoğlu, bugün yaşama veda etti.

Evet İhsan seninde mekanın tekrar cennet olsun.Belki orada yalnız başına üşüyorsundur. Artık tek değilsin, babanda geliyor. Seni orada mutlaka koruyup kollayacak, sana sarılıp üzerini örtüp üşümene engel olacaktır. Nur içinde yatın her ikinizde.