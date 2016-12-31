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Dün 14:33 TSİ- Osmaniye

Bahçe'de çiftçilere damızlık düve dağıtıldı

Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde ki genç çiftçilere 48 baş damızlık düve dağıtıldı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında hazırlanan projenin 30 bin lira hibe desteği olduğu kaydedildi.

Bahçe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, "Bakanlığımız, Kırsal Kalkınma Hibe Desteklerine bir yenisi daha eklendi ve Genç Çiftçi Projelerine de hibe desteği uygulanmaya başlandı.30 Bin TL Hibeli Genç Çiftçi Projesi kapsamında İlçemiz köylerinde ikamet eden 8 genç çiftçimize, 6’şar baştan toplam 48 baş dişi damızlık düve dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtılan damızlık düvelerin alımı, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce yapılmış ve İlçemiz genç çiftçilerine tahsis edilmiştir. Bu sayede İlçemizde ikamet eden 8 genç çiftçimize Bakanlığımız bütçesinden 240 Bin TL hibe desteği sağlanmıştır. Sözü edilen Genç Çiftçi Projesi 3 yıllık bir Proje olup bu süre içerisinde uygulamaya devam edilecektir.Gerçekleştirdiğimiz 30 bin TL hibeli dişi damızlık düve projesinin İlçemiz hayvancılığına hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 14:33 TSİ - Osmaniye 78 Okunma

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