Olimpik tırmanma duvarı yapımı için destek istendi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Muhammet Dogan, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Başkan Vekili Ömer Yağmur ve Dağcılık ve Spor Tırmanış Eğitmeni Yücel Erdoğan, Vali Kerem Al'ı mahakında ziyaret ederek, kente olimpik tırmanma duvarı yapımı için destek istedi. Osmaniye merkezde iki adet tırmanma duvarı bulunduğunu ve bunların Samet Aybaba İzci Kampı ile Atatürk Lisesi'nde olduğunu belirten TDF Yönetim Kurulu Üyesi Dogan, ziyaret sırasında Vali Al'a, dağcılık ve yeni olimpik bir branş olan Spor Tırmanışı konusunda bilgi verdi.

Mevcut durumdaki yapay tırmanma duvarlarının olimpik standartlarda olmadığını belirten Doğan, "İlimizde, 2010 da Atatürk Lisesi'nde inanmış idarecilerin desteğiyle hobi olarak başlattığımız spor tırmanış branşımız , Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz ve Belediyemiz destekleriyle inşallah bundan sonra daha da ciddiyet kazanacak ve üzerimize daha da ağır yük yükleyecektir. Mülki amirlerimizin spor tırmanış branşına vereceği destek ile ilimizde olimpik branşta yeni sporcular yetişecek ve İlimizde Spor Tırmanışa yapılacak yatırımlarla da ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği kapısı açılacaktır." dedi.

Muhammet Doğan, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Vali Kerem Al'a teşekkür etti.