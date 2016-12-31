Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş etkinlikleri başladı

Osmaniyenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinlikleri başladı. 7 Ocak Kurtuluş Bayramı, Osmaniye Valili öncülüğünde ve Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin destekleriyle çeşitli etkinliklerle kutlanılacak.

Etkinlikler kapsamında Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Kurtuluş Kupası Voleybol, Futbol, Santraç ve Bocce Turnuvaları başladı. Haftası boyunca devam edecek olan turnuvalarda dereceye girenlere, 7 Ocak törenlerinde ödülleri verilecek.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE