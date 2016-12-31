İş Kadınlarından, 'Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın' projesi

Osmaniye'de Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Engelli Bireylere İş ve Meslek Edindirme Derneği ortaklığında Osmaniye İş Kadınları Derneği tarafından gerçekleştirilmekte olan "Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın" isimli Avrupa Birliği projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Gala tesislerindeki toplantıda, proje ile ilgili bilgiler veren Osmaniye İŞKAD Başkanı Feride Demir, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Osmaniye İşkadınları Derneği tarafından yürütülen projede Osmaniye ilinde yoksul ve yoksulluk riski altındaki bireyler ile maddi durumu kötü olan eğitilebilir engelli bireyler; Çiçekçilik ve sunum elemanlığı ile Hızlı sıcak servis (kahvaltılık ürünler) alanlarında mesleki eğitim göreceklerdir." dedi.

Feride Demir, projenin uygulanması ile ilgili ise şunları söyledi: "Hedef kitle seçiminde toplam 50 kursiyerden en az yüzde 60’ının kadınlardan oluşturulmasıdır. Üçer aylık iki dilim halinde yapılacak mesleki eğitimlere gelen kursiyerlere; günlük 5 avro cep harçlığı verilecektir. Kursiyerlere mesleki eğitimler dışında 10 gün süreyle girişimcilik, kişisel gelişim, iş kurma ve geliştirme, kariyer planlama, iş hayatında başarılı olma eğitimleri verilecektir. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olup çiçekçilik ve organizasyon sunum elemanlığı eğitimi alan kursiyerler 15 gün boyunca çiçekçilik firmalarında staj göreceklerdir. Kahvaltılık ürünler hazırlama eğitimi alan kursiyerlerden istekli olanlarda Osmaniye Belediyesi’nin desteği ile işlek caddelere yerleştirilecek el arabalarında sabahları kahvaltılık ürünler satışı konusunda uygulama yapacaklardır. Mesleki eğitimler, staj ve uygulama çalışmaları, girişimcilik ve diğer destekleyici eğitimler ile engelli ve normal tüm kursiyerlerin istihdam edilme, kendi işini kurma ve geliştirme, en nihayetinde topluma önce sosyal daha sonra ekonomik olarak entegrasyonlarının sağlanması amaçlanmıştır."

Programa katılan ve konuşma yapan Kent Konseyi Başkanı Hayrettin Aslan da İŞKAD'ı projesinden dolayı tebrik etti. Proje kapsamında tüm eğitimlerin Mimar Sinan Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi Gürbüz Sitesi A Blok No 9 adresindeki proje ofisi ve eğitim merkezinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

HABER:İbrahim EMÜL/OSMANİYE