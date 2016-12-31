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Dün 14:55 TSİ- Osmaniye

Satranç Turnuvasında İlk Hamleyi Belediye Başkanı Kadir Kara Yaptı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yılı etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası Başkan Kara’nın sembolik olarak yaptığı hamle ile başladı.

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Toplam 7 kategoride sporcuların katıldığı turnuva saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Atatürk İlköğretim Okulu salonunda Başkan Kara’nın hamlesiyle başlayan turnuvaya ilkokul kızlar-erkekler, ortaokul kızlar-erkekler, lise kızlar-erkekler ve büyükler kategorisi olmak üzere 280 sporcu katıldı. Büyükler kategorisi ise belediye teras katında oynanıyor. Bu kategoriye şehir dışından da sporcuların geldiği kaydedildi.

Maçlar öncesi turnuvanın başhakemi Şaziye Öğüt tarafından kurallar ile ilgili bilgi aktarıldı. Öğüt, satranç camiası olarak geleneksel hale gelen bu turnuvadan dolayı Başkan Kadir Kara’ya teşekkür etti.

Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, katılımlarından dolayı öğrencilere ve velilerine teşekkür ederek konuşmasında şunları söyledi:“Sevgili gençler, dünya her geçen gün yaşanılması daha zor bir sürece doğru gidiyor. Sizleri gelecekte ne beklediğini bugünlerden kestirmek mümkün değil. Ama biz yöneticilerin görevi sizleri geleceği hazırlamak. Bu anlamda milli gün olan şehrimizin kurtuluş bayramı 7 Ocak etkinlikleri kapsamında satranç turnuvasını ve diğer etkinlikleri düzenlememizin temel amacı insanlarımızın ruhundaki milli birlik ve beraberlik anlayışını geliştirmek pekiştirmektir.Siz sevgili gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe, ülkemize ve ülkemizin değerlerine uygun, yaraşır ve yakışır bir şekilde hazırlamak amacıyla planladık ve o yüzden yapmaya çalışıyoruz. O yüzden sizin eğitimleriniz çok önemli ve iyi yetişmeniz gerekiyor. Bizimde görevimiz sorumluluk bilincimiz bu tip turnuva ve etkinliklerle milli günlerimizin değerlerini ve önemini bilerek sizlerin geleceğe hazırlanmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliklere katılarak bizlere destek veren siz sevgili gençlere değerli ailelerinize hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum.”

İki gün devam edecek turnuvada belediye tarafından her kategoride dereceye giren ilk üç sporcuya kupa ile birlikte tam altın, yarım altın, çeyrek altın hediye edilecek. Ayrıca ilk ona giren sporculara ise satranç takımı ve madalya verilecek.

Dün 14:55 TSİ - Osmaniye 26 Okunma

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