Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 12:08 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Dereceye Girenlere Ödüllerini Verdi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara 7 Ocak etkinlikleri kapsamında dereceye girenlere ödüllerini verdi

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Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.yılı etkinlikleri kapsamında Kurtuluş KupasıÜniversite Öğrencileri Bocce Turnuvası tamamlandı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden farklı bölümlerinden 11 takımın katıldığı turnuvada 33 sporcu yer aldı.

Dereceye giren takımlar şöyle sıralandı ; Birinci, Dört Yıldız Bocce Takımı oyuncuları Mete Çolak, Onur Soru, Ömer Küpe. İkinci, Eflatun Takımı oyuncuları Kerem Öztaş, Yusuf Aktaş, Mehmet Kazıcı. Üçüncü, Ülkücüler Takımı oyuncuları Ayşe Yılmaz, Kübra Yeşbek, Ece Hanım Harzan. Dördüncü, Yıldız Kızlar Takımı oyuncuları Fatmanur Aba , Meryem Tulgar, Fatma Gönen.

Dereceye giren takımlara ödüllerini veren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinliklerine katılarak bizlere destek verdiğiniz için tüm sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

7 Ocak Kurtuluş Kupası Bocce Turnuvası ödül törenine Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çelik ve Kız Öğrenci Yurdu Müdiresi Sevgi Sabah Çakmaz da katıldı.

Dün 12:08 TSİ - Osmaniye 40 Okunma

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