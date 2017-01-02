Fıstık gibi radyo 21 yaşında!

21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Radyo 80 Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tozluklu, sorumlu ve duyarlı yayın anlayışı ile yayın yolculuğuna devam ettiklerini belirtti.

Radyo 80’in “Osmaniye’nin Sesi” sloganı ile 3 Ocak 1996’da FM 94.8’den yayın hayatına başladığını ifade eden Tozluklu, nitelikli müziğin her türüne yer verdiklerini söyledi.

Yayıncılığın bir sevda işi olduğunu belirten Şükrü Tozluklu, “Bizler, gönlünü bu kente kaptıran ve kalbi bu şehir için atan insanlarız. Bizler, gözü Osmaniye’den başka bir şey görmeyen ve Osmaniye için gözünü budaktan esirgemeyen kişileriz. Bizler, bu aziz kente sevdalıyız. Bu kutlu şehirde bize her şey sizi hatırlatıyor” dedi.

İlkeli ve seviyeli yayın anlayışından hiçbir zaman ödün vermediklerini söyleyen Tozluklu, “Yayıncılığın yegâne unsuru insandır. Kuruluş olarak 21 yıldır insanı merkez alan bir anlayışla yayın yapıyoruz. Herkesin kendisinden bir şeyler bulabilmesi için insanımızın sesi, nefesi olmaya çalışıyoruz. FM bandının yüzakı olmaya, mesleğimize halel getirmemeye de özen ve gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Radyo 80’in adını Osmaniye’nin plaka kodundan aldığına dikkat çeken Şükrü Tozluklu, “Osmaniye’de unvanında ‘80’adını taşıyan ilk kuruluş olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Adını bu şehirden alan bir kuruluş olarak, bu kutlu şehre hizmet etmek bizim için gururdur. Adımıza layık olabilmek için milli ve manevi değerlere bağlı kalarak, bu şehrin sesi olmaya devam edeceğiz. 21 yıldır bizi yalnız bırakmayan tüm seksencilerimize teşekkür ediyor, kulağınız ‘fıstık gibi radyo’ da olsun diyoruz” dedi.