Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Osmaniye'de Zorkun Yaylası'na çıkan ve dönüş yolunda kar sebebiyle mahsur kalan 10 araç ve içerisindeki yolcular yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Gündüz saatlerinde karda eğlenmek için Zorkun, Olukbaşı Küreci ve Mitisin Yaylalarına giden vatandaşlar, dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipinin yolları kapatması ile mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yollar iş makineleri ile açılırken, jandarma ekipleri ise yaylalık bölgelere çıkmak isteyen, araçlarında kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşları geri dönmeleri konusunda uyardı. Olukbaşı yaylasında kayarak yoldan çıkan 3 araç halatlarla iş makinelerine bağlanarak kurtarılırken, soğuktan üşüyen çocuklar ise Özel İdareye ait araçlar içerisinde ısınmaya çalıştı. Kayganlaşan yolda küçük çaplı maddi hasarlarda meydana geldi. Bir aracın ise kayarak aşağıya inmesi kurtarma ekibindekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Zorkun Yaylasında mahsur kalan 2 vatandaş ve araçlar uzun süren uğraşlar sonunda sağ salim Osmaniye'ye dönebildiler. Donma tehlikesi geçiren ve kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu evlerine dönen vatandaşlar Özel İdare, AFAD ve Jandarma'ya teşekkür ettiler.