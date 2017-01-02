Osmaniye afad'a araç takviyesi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Osmaniye İl AFAD Müdürlüğüne biri amfibik kurtarma aracını olmak üzere 2 yeni araç gönderdi. Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, olası bir afet durumunda vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için mevcut araç filosuna pikap ve 8x8 amfibik kurtarma aracını da ekledik.Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Özellikle zorlu kış günlerinde Zorkun Yaylası, Bahçe ve Hasanbeyli gibi yoğun kar yağışı altında kalan bölgelerimizde çeşitli güçlüklerle karşılaşan vatandaşlarımızın yardım çağrısına en hızlı ve profesyonel şekilde hizmet vermek en büyük gayemizdir."Nerede Hayat,Orada AFAD" sloganını ilke edinen biz Osmaniye AFAD ailesi, zorda kalan vatandaşlarımızın her daim büyük bir özveriyle yanında olmaya devam edeceğiz."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE