Sergi Açılışını Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Yaptı

Etkinlikler kapsamında belediye hizmet binası giriş katında“Geçmişten Günümüze Osmaniye Fotoğraf Sergisi” açıldı.

Açılışı Belediye Başkanı Kadir Kara’nın yaptığı sergide birbirinden güzel Osmaniye fotoğrafları yer aldı. Siyah beyaz ve renkli Osmaniye fotoğraflarının yer aldığı sergi bir hafta boyunca açık kalacak.

Fotoğraf sergisini gezenBaşkan Kara, bu muhteşem fotoğrafları bir araya getirerek bu sergiyi vatandaşlarla buluşturmamızda bizlere destek veren tüm fotoğraf sanatçılarına ve katılan herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Etkinliğe sergilenen fotoğrafların sanatçıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.