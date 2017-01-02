Kanlıgeçit Tren Köprüsüne Şanlı Türk Bayrağı Asıldı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri tarafından Kanlı Geçit tren köprüsüne bayrak asıldı.

Bayrağı, Belediye Başkanı Kadir Kara’dan teslim alan ODAK Kulübü üyeleri kurtuluş mücadelesinin kazanılmasında hayati önem taşıyan kanlı geçit tren köprüsüne bayrak astı.

Başkanlık makamında gerçekleşen Bayrak teslim törenine Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Eğitmeni Yücel Erdoğan, ODAK Başkanı Muhammed Doğan ve Kulüp üyeleri katıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara;“Etkinlikler çerçevesinde sizin yapacağınız şanlı bayrağımızı Kanlı Geçit tren köprüsüne asmanız büyük anlam ifade ediyor. Çünkü savaşların tarihinde öyle anlar vardır ki çok stratejik olaylardır.Bayrağımızın asıldığı yerde Kuva-i Milliye ruhu ile mücadele eden Osmaniye’deki kuvvetlerin ortaya koymuş oldukları kahramanca mücadele ve stratejik hareket neticesinde, sadece Osmaniye’de değil Gaziantep’te,Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş’taki Kuva-i milliye kuvvetlerimizin direncinin artması ve oradaki mücadeleyi daha etkin bir şekilde vermeye katkı sağlamış oldu. Bu nedenle bayrağımızı asacağınız bölge önem arz ediyor. Bu nedenle şanlı bayrağımızı kanlı geçit bölgesine asmak üzere büyük bir onurla sizlere takdim ediyorum.” dedi.

Kanlıgeçit tren köprüsüne ayrıca, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milletinin bekasına yönelik yapılan hain kalkışmayı önlemek için canını çekinmeden feda eden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in fotoğrafı asıldı.