Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:37 TSİ- Osmaniye

Kanlıgeçit Tren Köprüsün'de Türk bayrağını dalgalandırdılar

Osmaniyeli dağcılar, Kanlıgeçit Tren Köprüsün'de Türk bayrağını dalgalandırdılar

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri tarafından Kanlı Geçit tren köprüsüne bayrak asıldı. Bayrağı, Belediye Başkanı Kadir Kara'dan teslim alan ODAK üyeleri, kurtuluş mücadelesinin kazanılmasında hayati önem taşıyan kanlı geçit tren köprüsüne astıkları bayrağı dalgalandırdılar. Başkanlık makamında gerçekleşen Bayrak teslim törenine Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Eğitmeni Yücel Erdoğan, ODAK Başkanı Muhammed Doğan ve Kulüp üyeleri katıldı.Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, şanlı Türk bayrağının Kanlı Geçit tren köprüsüne asılmasının büyük anlam ifade ettiğini belirterek, "Çünkü savaşların tarihinde öyle anlar vardır ki çok stratejik olaylardır.Bayrağımızın asıldığı yerde Kuva-i Milliye ruhu ile mücadele eden Osmaniye’deki kuvvetlerin ortaya koymuş oldukları kahramanca mücadele ve stratejik hareket neticesinde, sadece Osmaniye’de değil Gaziantep’te, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş’taki Kuva-i milliye kuvvetlerimizin direncinin artması ve oradaki mücadeleyi daha etkin bir şekilde vermeye katkı sağlamış oldu. Bu nedenle bayrağımızı asacağınız bölge önem arz ediyor. Bu nedenle şanlı bayrağımızı kanlı geçit bölgesine asmak üzere büyük bir onurla sizlere takdim ediyorum." dedi.Kanlıgeçit tren köprüsüne ayrıca, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milletinin bekasına yönelik yapılan hain kalkışmayı önlemek için canını çekinmeden feda eden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in de fotoğrafı asıldı.

 

Dün 17:37 TSİ - Osmaniye 57 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Boru hattından petrol hırsızlığı mask

Boru hattından petrol hırsızlığı

Çalınan ev eşyaları ve kablolar, MOBESE Kameralarıyla Bulundu mask

Çalınan ev eşyaları ve kablolar, mobese kameralarıyla bulund...

Osmaniyeli sanatçı "Aşığız Biz Vatana" eserine klip çekti mask

Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" eserine klip çekti

Osmaniye AFAD'a araç takviyesi mask

Osmaniye afad'a araç takviyesi
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 547
Evlat Acısına 3 yıl dayanabildi mask

Evlat acısına 3 yıl dayanabildi

Okul çıkışında intihar etti mask

Okul çıkışında intihar etti

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı mask

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı? mask

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı?

Osmaniyeli sanatçı "Aşığız Biz Vatana" eserine klip çekti mask

Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" eserine klip çekti

Horoz dövüşüne jandarma baskını mask

Horoz dövüşüne jandarma baskını

Çalınan ev eşyaları ve kablolar, MOBESE Kameralarıyla Bulundu mask

Çalınan ev eşyaları ve kablolar, mobese...

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı? mask

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden al...

Osmaniyeli sanatçı "Aşığız Biz Vatana" eserine klip çekti mask

Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" e...

Kanlıgeçit Tren Köprüsüne Şanlı Türk Bayrağı Asıldı mask

Kanlıgeçit tren köprüsüne şanlı türk bay...

Sergi Açılışını Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Yaptı mask

Sergi açılışını osmaniye belediye başkan...

Osmaniye AFAD'a araç takviyesi mask

Osmaniye afad'a araç takviyesi

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı mask

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar k...

BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 547
GİRİŞ YAP KAYIT OL