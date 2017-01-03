Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" eserine klip çekti

Çekimleri Osmaniye'de yapılan ve montajı ile birlikte yaklaşık 15 gün süren klipin müzik ve yönetmenliğini M. Ali Yıldırım yaptı.Ezgi ve İlahi sanatçısı Hanifi Gökhan, eserinde birlik ve beraberliği mesajı verdiğini söyledi. Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü münasebetiyle klip çekimlerinin kentte yapıldığını belirten Gökhan, klipte Osmaniye'nin yetiştirdiği Ozan Maranlı, kentin ilk erkek mankeni Veli Orçan ve ses üstatlarından Şükrü Metin Kaya'nın da yer aldığını söyledi. Eseri okuyan ve besteleyen Hanifi Gökhan, "Biz halkımızın sözcüsüyüz. Bizim kalemimiz silahımızdır. Terör bitene kadar sesimizi bestelerimizle yükselteceğiz." dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE