Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı?

İlde istihdamın korunması ve işsizlikle mücadele önemli rolü olan İŞKUR İl Müdürlüğünde, görev değişikliği yaşandı. Daha önce Osmaniye Valiliği İl Planlama Müdürlüğünde Avrupa Birliği (AB), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Biriminde ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminde proje uzmanı olarak çalışan Ahmet Altunkaynak, İşkur İl Müdürlüğüne vekaleten atandı. Ataması yapılan Ahmet Altunkaynak görevine başladı. Altunkaynak, 2017 Yılı içerisinde iş arayanla işvereni buluşturarak hem işverenin işgücü ihtiyacını karşılayacaklarını hem de gençlerie iş imkanı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Altunkaynak, 2017 yılı içerisinde İşbaşı Eğitim Proğramı (İEP) Toplum Yararına Programlar (TYP) ve Meslek Edindirme kurslarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Yaklaşık 5 yıldır İŞKUR İl Müdürlüğü görevini yürüten Abdulkadir Şahin, 20 aralık 2016 tarihinde bu görevinden ayrılmıştı. Şahin veda mesajında şöyle demişti: "Devletimiz görev verdi ve beş yıl boyunca bu görevi yüzümüzün akıyla yaptık. Bu gün bayrağı yeni gelen kardeşlerimize devredeceğiz ve inşallah bundan sonra bayrağı devralan kardeşlerimiz halkımıza hizmet edecekler."

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE