Çalınan ev eşyaları ve kablolar, MOBESE Kameralarıyla Bulundu

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, ikametten çalınan ev eşyalar ile Telekom'a ait telefon kabloları, kent güvenliği için şehrin değişik noktalarına kurulan MOBESE kameraları görüntüleri sayesinde bulundu.İlçeye bağlı Söğütlü Köyünde ikamet eden 55 yaşındaki M.C.Ç., 30 aralık günü kapılarını kilitleyip bir iş için Adana'ya gitti. Evine geri döndüğünde kapının kırılmış ve bazı eşyaların eksik olduğu gören M.C.Ç, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçlerince çevrede yapılan araştırmada, 45 plakalı beyaz renkli yabancı bir aracın köy sakinleri tarafından görüldüğü belirlendi. Güvenlik amaçlı kurulan MOBESE kayıtları inceleyen jandarma, olayın gerçekleştiği bölgeye şüpheli aracın birkaç kez girip çıktığını tespit etti. Bölgede araştırmasını genişleten jandarma ekipleri kısa süre sonra araca Söğütlü köyü ormanlık alanda plakaları sökülerek içine konulmuş şekilde park halinde buldu. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı üzerine araç içerisinde yapılan aramada bagaj ve iç kısımlarında kesilmiş halde Türk Telekom'a ait kablolar, 2 Adet LCD ekran televizyon, beyaz poşet içerisinde çatal bıçak türü mutfak malzemesi, 3 adet erkek montu, beyaz poşet içerisinde makarna ve benzeri gıda malzemesi, fotoğraf makinesi, battaniye, akü, sırt çantası içerisinde yazma oyaları, elektrikli süpürge, 2 adet oyuncak, Kutu içerisinde 4 adet ziynet eşyası ve 2 adet özel yapım kesici ele geçirildi. 29 Aralık 2016 günü meydana gelen Evden Hırsızlık ve 29 Aralık 2016 günü meydana gelen Türk Telekom Hırsızlık olayında çalındığı anlaşılan malzemeler mağdurlarına teslim edildi. Jandarma, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliye ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.