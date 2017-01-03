Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:53 TSİ- Osmaniye

Horoz dövüşüne jandarma baskını

Kadirli'de Horoz dövüştürenlere jandarma baskın yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma, Hint Aseel Hayvanları Koruma ve Geliştirme Derneği'ne baskın düzenledi. İlçeye bağlı Kiremitli Köyü Soğancılar Mahallesinde ki adrese yapılan baskında horoz dövüştürüldüğü tespit edildi. Kutulara konulan 11 horoz, Doğa Koruma ve Milli Varlıklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Dernek Başkanı B.S. ile horoz sahibi oldukları iddia edilen 6 kişi hakkında Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 500'er lira para cezası kesildi. Ayrıca dövüş horozlan sahiplerine 5326 sayılı kanunun 34'üncü maddesine istinaden kumar oynamaları nedeniyle 219 TL para cezası uygulandı. Dernekte yapılan aramada ise şahıslar üzerinden ruhsatsız 3 tabanca ve tabancalara ait fişek ve şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bir otomobil içerisindeki cam kavanoz içerisinde 30 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Haber: İbrahim EMÜL/KADİRLİ 

Dün 17:53 TSİ - Osmaniye 102 Okunma

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