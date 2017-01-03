Karbonmonoksit gazından zehirlenen 50 yaşındaki kadın öldü

Boğaziçi Mahallesindeki kendisine ait müstakil evde yalnız yaşayan Aysel'den haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, Aysel'i evde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Aysel'in sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından Emine Aysel'in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.