Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:56 TSİ- Osmaniye

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 50 yaşındaki kadın öldü

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen 50 yaşındaki Emine Aysel hayatını kaybetti.

Boğaziçi Mahallesindeki kendisine ait müstakil evde yalnız yaşayan Aysel'den haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, Aysel'i evde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Aysel'in sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından Emine Aysel'in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

Dün 17:56 TSİ - Osmaniye 259 Okunma

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