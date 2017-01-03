Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:00 TSİ- Osmaniye

Boru hattından petrol hırsızlığı

Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde, BOTAŞ'ın petrol boru hattından ham petrol çalmak isteyen hırsızlar aranıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına, Arıklıkaş köyü Yarma mevkiinden geçen Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı çevresinde petrol atığı ve hortumlarının olduğu yönünde gelen ihbar bir ihbar üzerine Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) belirtilen bölgede inceleme yaptı.Çevrede yapılan aramada, boru hattının üzerinde 50 santim derinliğinde kelepçe ile monte edilmiş çift kollu vana ve bu vanaya bağlı 30 metre uzunluğunda hortumun olduğu, toprak üzerine ham petrolün yayıldığı, 2 adet soda şişesi ve araca ait lastik izlerinin olduğu belirlendi. Deliller kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili Bahçe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Dün 18:00 TSİ - Osmaniye 280 Okunma

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