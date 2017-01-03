Afet müdahale planı tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan Osmaniye Afet Müdahale Planı tanıtım toplantısı Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği maddesi gereğince Valilik Ahmet Cevdet paşa salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ana ve destek çözüm ortakları katılırken, planların hazırlanmasında sorumlu kişilerin daha etkin bir çalışma yapabilmesi ve aksaklıkların giderilmesinin amaçlandığı belirtildi. Toplantıda, TAMP'ın bilişim altyapısı olan Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) müdahalede görevli olan tüm kurum ve kuruluşların talep ve kaynak yönetimi yapabileceği, oluşturduğu iletişim ağı sayesinde ortak karar-destek mekanizmalarıyla daha hızlı koordinasyona imkan sağlayabildiği vurgulandı. Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Şengel, her türlü afet ve acil durum için hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale organizasyonu oluşturan Osmaniye Afet Müdahale Planıyla; daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtarılacağı, kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği, ekonomik ve sosyal kayıpların en aza indirileceği ve kesintiye uğrayan yaşam faaliyetlerinin en kısa sürede normale dönebileceğini kaydetti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE