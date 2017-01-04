Çeşitli suçlardan aranan 991 kişiden, 99 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama aynen şöyle:

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce 01-31Aralık 2016 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde;

İlimizde Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (991) kişi yakalanmış, bunlardan (99) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (13Adet) Tabanca, (7Adet) Av Tüfeği, (5 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (12 Adet) Bıçak, (91,60Gram) Eroin Maddesi,(75 Kilo 266,81 Gram) Esrar Maddesi, (51,08 Gram) Metamfetamin Maddesi,(88 Adet) Extacy Hap,(32.160Kilo Gram) Kaçak Akaryakıt, (2 Adet) Sahte Çek,(2 Adet 100 TL), (5 Adet 50 TL) Sahte Para, ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.