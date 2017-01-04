Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 13:26 TSİ- Osmaniye

Ersoy: İnsanımızın Maddi Manevi İstismar Edilmesine Devlet İzin Vermemeli!

MHP'li Ersoy, internet yolu ile pazarlanan ürünlerin durumu ile ilgili soru önergesi verdi..

MHP MYK Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Doç.Dr.Ruhi Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle televizyon ve internet sitelerinde pazarlanan ürünler ile ilgili yazılı soru önergesi verdi ve açıklamada bulundu.

Ersoy, gelişen teknolojiye bağlı olarak iletişim kanallarının farklılaşıp yaygınlaştığını, hemen her eve televizyondan sonra internetin de girdiğini belirterek, bu yaygın kullanım birçok faydayı sağlarken diğer yandan da birçok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir dedi.

Ersoy, son yıllarda artan televizyon kanallarının yoğun reklam uygulaması nedeniyle RTÜK’ün devreye girdiği bilinirken, sadece reklam ve pazarlama amaçlı kurulan televizyon kanalları milletimizin hem sağlığı oynamakta hem de maddi açıdan zarar vermektedir dedi.

Sadece reklam ve pazarlama amaçlı kurulduğu yayınlarından belli olan bu televizyon kanallarının denetiminin mutlaka titizlikle yapılmasını isteyen Ersoy, satılan ürünün ve satış tekniklerinin şaşkınlık yaratacak kadar çeşitli olduğunu, birçoğunun da insanları kandırma amacı güttüğünü söyledi.

Yapılan birçok araştırmaya bakıldığında ülkemizde insanların ortalama 3,5 ile 5 saat televizyon karşısında vakit geçirdiği belirten Ersoy, buna ek olarak son yıllarda internetin de neredeyse her eve girme sürecinde olması ele alınırsa insanlarımız saatlerce bahsettiğimiz reklamlara maruz kalmaktadır dedi.

Ersoy, toplumsal yapımızı ve değerlerimizi zedeleyici yayınların yanı sıra insan sağlığını etkileyecek gıda ve gıda takviyesi olarak tanımlanan ürünlerin güvenilirlikleri tartışma konusudur diyerek bu tartışmayı sağlıklı hale getirmek devletimizin görevidir dedi.

Milletin birçok farklı şekillerde istismar edildiğini belirten Ersoy, vatandaşımız maddi kaybının yanında sağlığını da tehlikeye atmaktadır, bu duruma “kanmasınlar, almasınlar” deyip geçemeyiz, devletin görevi vatandaşını korumak, bilgilendirmektir” dedi.

Televizyon ve internet üzerinden pazarlaması yapılan ürünlerin içerisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan gıda takviyelerinin önemli bir oran teşkil ettiğini belirten Ersoy, bu ürünlerin satış ve pazarlanmasının denetiminin ve ürünlerinin kalite kontrollerinin daha titizlikle yapılmasını gerektirmektedir, bu aynı zamanda kanunların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yüklediği kamusal bir görevdir” dedi.

Bugün 13:26 TSİ - Osmaniye 24 Okunma

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