Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 13:33 TSİ- Osmaniye

Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası Güzel Görüntülere Sahne Oldu

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinlikleri kapsamındaki Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası tamamlandı.

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Toplam 7 kategoride sporcuların mücadele ettiği turnuvaya ilkokul kızlar-erkekler, ortaokul kızlar-erkekler, lise kızlar-erkekler ve büyükler kategorisi olmak üzere 280 sporcu katıldı. Büyükler kategorisine şehir dışından da sporcuların gelmesi dikkat çekti.

Turnuvada İlkokul Kızlar kategorisi Ela Patoğlu birinci, Buse Sena Çil ikinci, Ayşe Hilal Uçar üçüncü. İlkokul Erkekler kategorisi Ahmet Oğuzhan Polat birinci, Feruz Kağan İzmirli ikinci, İsmail Arda Arık üçüncü. Ortaokul kızlar kategorisi Hilal Ceren Avcı birinci, Hilal Özgün ikinci, Fatma Sena Arık üçüncü. Ortaokul Erkekler kategorisi Bedirhan Arslan birinci, Muhammet Çağrı Avcı ikinci, Muhammet Mert Dinçer üçüncü. Lise Kızlar kategorisi Elif Sena Dallı birinci, Büşra Öztürk ikinci, Ziynet Uğuş ile Fatma Nur Çoğul üçüncü, Lise Erkekler kategorisi Anıl Adaş birinci, Muhammed Semih Kara ikinci, Berkay Hoşafçı üçüncü ve Büyükler kategorisinde Batuhan Çil birinci, Fatih Öztürk ikinci ve Ramazan Karaca üçüncü oldular.

Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Belediye Başkanı Kadir Kara;“Benim gönlümde turnuvaya katılan tüm sporcularımız birincidir. Onları yürekten kutluyorum. Onları yetiştiren hocalarını ve ailelerini tebrik ediyorum. Ülkemiz için düşünce geliştirme yeteneğini arttıran bir nesil yetiştirmek zorundayız.” dedi.

Belediye Hizmet Binası Nikah Salonunda düzenlenen ödül törenine çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Bugün 13:33 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

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