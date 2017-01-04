Başak Gazetesi | Osmaniye
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Bugün 13:57 TSİ- Osmaniye

Kömürden zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kömürden zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

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Düziçinin Hürriyet mahallesinde ikamet eden ve yalnız yaşadığı belirlenen 54 yaşındaki Emine Aysel isimli kadın Karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden yaşamını yitirdi.

İddiaya göre 3 Ocak 2017 Salı günü evinin soba borusunun havalandırma bölümünü kapatarak sobayı yakan ve aha sonra uykuya dalan Emine Aysel yanan sobanın dumanları içeriye dolunca karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını yitirdi.

Öğle vakti olmasına rağmen yalnız yaşayan Emine Ayselin kapısının hiç açılmadığını fark eden komşuları kontrol için  içeri girdiğinde onu yerde ölü halde buldular.

Durumun adli mercilere intikale etmesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen Emine Ayselin cesedi üzerinde yapılan incelemeden sonra bugün kılınan cenaze namazından sonra Düziçi Karacaoğlan Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Haber: Süleyman Güzel/Düziçi

Bugün 13:57 TSİ - Osmaniye 123 Okunma

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