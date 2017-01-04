Basketbol İl Temsilciliğine Korkmaz atandı

Osmaniye'de 2008-2012 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) klasman hakemliği yapan 36 yaşındaki Bilgin Korkmaz, Basketbol İl Temsilciliği görevine resmen atandı.Osmaniye doğumlu olan, evli ve iki çocuk babası Korkmaz, 2004 yılında TBF'nin açmış olduğu aday hakem kursunu basari ile bitirdikten sonra il faal hakemi olarak hakemliğe başladı. 2016 yılının kasım ayına kadar il hakemi olarak görev yapan ve hakemliği öncesinde ise Osmaniye Amatör Spor Kulüplerinde basketbol oynayan Korkmaz, 26 Ekim 2016 tarihinde Hidayet Türkoğlu'nun yeni Federasyon Başkanı seçildiği Olağan Genel Kurulu sonrasında TBF Ana Statüsü gereği Basketbol İl Temsilcileri; yapılan değerlendirme sonrası seçildiğini ve Spor Genel Müdürlüğü’nün onayıyla atandığını söyledi. Bilgin Korkmaz, Osmaniye ilindeki sportif faaliyetlere gereken desteği vereceğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünü destur edinerek sporcuların yetişmesi için elimden geleni yapacağım. " dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE