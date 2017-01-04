Bordo bereli askerlerin mücadelesi film oluyor

Senaryosu, Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin Suriye'deki FETÖ bağlantılı bir terör örgütüne ve liderine yapılan operasyonunu konu alan "Bordo Bereliler Suriye" filminin çekimlerine Osmaniye'de başlandı.Yapımcılığını Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak'ın ve yönetmenliğini ise Erhan Baytimur'un yaptığı "Bordo Bereliler Suriye" filminde, Suriye'de Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok etmek için yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki bir timin hikayesi anlatılmakta. Film senaryosunda, bu terör örgütünün en büyük desteğinin paralel devlet yapılanması FETÖ terör örgütü olduğu anlaşılırken, içerdeki cuntacılara karşı verilen mücadele yer almakta. Film yönetmeni Erhan Baytimur, Osmaniye'nin Kadirli ilcesine bağlı Çukurköprü Köyündeki film setinde yaptığı açıklamada, Türk askerinin yurt içi ve yurt dışında vatanı ve milleti için savaştığını söyledi. Filmde bordo bereli bir timin, FETÖ bağlantılı 'Çöl İmamı' olarak bilinen bir teröristin yok olması için Suriye'ye girdiğini aktaran Baytimur, "Bunların oradaki operasyonlarını anlatıyoruz. Askerimiz halkı içi milleti için geçe gündüz demeden savaşıyor. Bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük, bunun içinde böyle bir film hazırladık. Burada borda berelilerin hikayesini anlatıyoruz. Bordo bereli askerlerimizin aynı zamanda normal yaşantılarını da anlatmaya çalıştık. Onların de sevgilisi, eşi ve ailesi olduğunu, sadece askerlerin gözüyle askeriye değil, insanların gözüyle bordo bereli askerlerimizi anlatıyoruz." dedi. Yaşanan olaylardan dolayı sessiz kalamayacaklarını ifade eden Baytimur, sosyal medya üzerinden bir kaç söz paylaşmanın yeterli olmadığını ve halka gerçekleri anlatmak adına Türkiye'de yaşan birçok konuyu filme dahil ettiklerini vurguladı. Türkiye'deki bazı karanlık odakların ülkeyi karıştırmak istediğine dikkat çeken Baytimur, "Özellikle Fetö olayları filmin içerisinde yer alıyor. Kripto bir hainin 15 temmuz darbe girişiminden sonra bordo bereli ekibimiz zor ve sıkıntılı bir sürece giriyor. Biz gerçekten büyük bir ülkeyiz. Türkiye'de 15 temmuz darbe girişimi oluyor ve bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Hemen akabinde askerimiz toparlanıyor ve 40 gün sonra Suriye'ye giriyor. Bu kadar güçlü ve sağlam bir ordumuz var.15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. O gece gerçekten halkımız her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde oldu. Tabi burada askerlerimize, polisimize çok fazla iş düştü. Çok fazla görevleri vardı, çok büyük riskler aldılar ve çoğu şehit oldu." diye konuştu.

İbrahim EMÜL/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)İE ( ) 04.01.2017 (FOTOĞRAFLI)