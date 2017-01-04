Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:30 TSİ- Osmaniye

İŞKUR Personelinden Halep'e yardım

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü Personeli, aralarında topladıkları parayı Halep'e yolladılar.

 Osmaniye İşkur çalışanları aralarında topladıkları parayı "Halep’te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı hesabına yatırdı. Ayrıca 2016 yılı boyunca bir yetim çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan İşkur çalışanları, 2017 yılında da Osmaniye İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin (İHH) Yetim Biriminin çalışmaları kapsamında yıl boyunca bir yetim çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak. Personellerden Emre Cengiz Hayat, "Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan ve Osmaniye Müftülüğümüzün duyurduğu "Halep’te İnsanlık Ölmesin" başlıklı insani yardım kampanyası kapsamında aramızda topladığımız parayı açılan hesap numarasına havale ettik. Bununla birlikte 2017 yılı boyunca bir yetim çocuğumuzun da ihtiyaçlarını karşılayacağız. Niyetimiz bir yetimin, bir çocuğun gönlüne girebilmektir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır, kaidesince aslında biz kendi hayatımıza, geleceğimize yardım ediyoruz. Geleceğimiz olan her çocuğun sevgiye, şefkate, merhamete ihtiyacı vardır. Bu kapsamda karınca kaderince yardımlarıyla destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:30 TSİ - Osmaniye 5 Okunma

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