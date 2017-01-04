Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:41 TSİ- Osmaniye

7 Ocak Kurtuluş Koşusu çekişmeli geçti

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılan 7 Ocak Kurtuluş Koşusu çekişmeli geçti.

7 Ocak Parkı önünden başlayan koşuya kızlar, erkekler ve veteranlar kategorisi olmak üzere yaklaşık 100 sporcu katıldı. Yarışma Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın işareti ile başladı.Yıldız Kızlar 2 bin metre koşusunda Nursel Karataş birinci, Aslıhan Seki ikinci, Melek Nur Bazoğlu üçüncü oldu. Yıldız Erkekler 3 bin metre koşusunda Serdar Çetin birinci, Mehmet Şenol ikinci ve Ökkeş Yusuf Kılıç üçüncü oldu. Veteranlar 3b in metre koşusunda Hakan Erol birinci, Ferhat Gürsoy ikinci ve İsak Nizamoğlu üçüncü oldu. Tüm sporculara katkılarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Bu etkinlikleri düzenlememizin temel amacı Osmaniye’nin bütün genelinde her yaş ve kesimden insanlarımızla birlikte, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirebilmek, dayanışmamızı ve kardeşlik bağlarını güçlendirebilmektir. Atalarımızın kanlarıyla canlarıyla bizlere emanet ettikleri bu vatana sahip çıktığımızı göstermek adına düzenlemiş olduğumuz bu etkinliklere katılımlarınız bizler için çok önemli.Bu etkinlikleri geleneksel olarak yapıyoruz ve yapmayadevam edeceğiz. Allah’ın izni ve inayetiyle birileri bu ülkede bazı şeyler yapmaya kalksada bizim içimizdeki milli birlik ve beraberlik ruhu bunun üstesinden gelmeye yetecektir." Dedi. 7 Ocak Kurtuluş Koşusunda dereceye giren sporcular tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ile ödüllendirildi. Belediye hizmet binası giriş katında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara verdi. 

Bugün 17:41 TSİ - Osmaniye 7 Okunma

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