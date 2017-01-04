Başak Gazetesi | Osmaniye
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Bugün 18:44 TSİ- Osmaniye

Şahlar Ziraat Aletleri Satiş Magazası Açıldı

Hatay Erzin ilçesinde HBB Dr. Lütfi Savaş’ın katılımı ile Zirai aletleri satış mağazası hizmete açıldı.

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Ziraatta önemli yere sahip olan Hatay’ın Erzin ilçesinde ziraat aletleri satış magazası artmaya başladı, Şahlan Ziraat aletleri satş magazısının içinde başta traktör olmak üzere bir çok yedek parçanın bulunduğu satış magazasın açılışa kurban kesilerek ve dualarla açıld.

Magazanın açılış törenine İlçeye yeni atanan Erzin ilçe kaymakamı Ahmet Demirci ,Hatay BB Dr . Lütfi Savaş , Erzin belediye başkanı Kasım Şimşek,İlçe Jandarma komutanı Kdm. Üstteğmen Mehmet Birol , İlçe emniyet müdürü Ali Çolak, AKP ilçe başkanı Mithat Bozdağ, CHP ,ilçe başkanı Ali Sarar, Erzin ticaret ve sanayi odası başkanı Bekir Soylu,Ziraat odası başkanıAhmet Keskin,ilçe tarım kredi koop müdürü Hasan Deniz,ve kalbalk vatandaş iştrak ettiler.

Açılış kurdelsı kesimi sonrası davetliler magaza içinde yer alan Ziraat aletlerini iinceledlier ve ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

Haber:Adil COŞKUNER - Erzin

 

Bugün 18:44 TSİ - Osmaniye

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