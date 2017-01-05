Vali Al, yeni kimlik kartı için sıraya girdi ve başvuru yaptı

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Doğan Kartal ve Merkez İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Aytar tarafından karşılanan Vali Al’ın yeni kimlik için gerekli olan parmak izi sisteme yüklendi ve diğer işlemleri yapıldı. Vali Al, yeni kimlik kartı için başvuruda bulunmak üzere gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.Başvuru işleminin ardından açıklama yapan Al, mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğunu belirterek, uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıracak şekilde hazırlanan kartların üzerindeki temaslı yongaya (çip) vatandaşın nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerinin güvenli bir şekilde kaydedildiğini ve kartların yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlandığı ifade etti.

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı başvuruları, yurtiçinde genel müdürlük Genel Müdürlük web portalı (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da çağrı merkezi (199) aracılığı ile randevu alınarak veya randevusuz olarak Nüfus Müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere yapılıyor.On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen son altı ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş (arka fon renginin beyaz, alın, yüz ve çenenin açık olduğu) bir adet biyometrik fotoğraf ile başvurmaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınıyor. Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese PTT aracılığı ile gönderilecek, kişinin beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar ise başvuru sırasında belirttiği Nüfus Müdürlüğüne gönderilecek.