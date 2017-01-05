Vali Al, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurutuluş gününü kutladı

Vali Al mesajında, "Açlık, kıtlık, yokluk ve yorgunluğa rağmen, canları pahasına bu cennet yurdu, bereketli cebel-i, garbın çelik duvarlarına karşı, iman dolu serhaddiyle savunmuş, asra destanlar yazan milli mücadelede tarihe altın harflerle yazılacak bir kurtuluş mücadelesi veren ecdadımızı rahmetle yâd ediyorum. Tarihin hiçbir devresinde esarete boyun eğmemiş bu asil ve necip millet, istiklal ve hürriyet uğrunda canını esirgemeden verebileceğini yurdun dört bir tarafında vermiş olduğu kurtuluş mücadelesiyle bir kez daha göstermiştir. 95 yıl önce Osmaniye’mizde ”şehit olur gazi olur ama esir olmaz ”sözünün hakkını veren Rahime Hatunların, Palalı Süleymanların,Köse Mehmetlerin vatan millet bayrak uğrunda gerçekleştirmiş olduğu direniş herkese örnek olmalıdır. Bu gün bizlere düşen görev; kardeşlik hukukumuzu koruyarak hiçbir fitne ve fesada izin vermeden, gelecek kuşakların ecdadın kendilerine emanet ettiği bu kutsal topraklar için, sağladıkları güven ve huzur ortamının yaşatılması ve bunun için farkındalık oluşturmak, birlik ve beraberlik içerisinde verdiğimiz mücadelede bağımsızlığımıza, hürriyetimize sahip çıktığımız gibi bugün de demokrasimize ve bizi biz yapan değerlerimize daha fazla sahip çıkmaktır." dedi. Vali Kerem Al, mesajının sonunda Osmaniye'de Valilik yapmaktan onur duyduğunu belirterek şöyle dedi: "Bu kadim şehre, cebeli bereketin yiğit evlatlarına hizmet ediyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, Osmaniyeli hemşerilerimin 7 Ocak kurtuluş bayramını kutluyor, başta 7 Ocak kurtuluş mücadelesinde olmak üzere,bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor selam ve saygılarımı sunuyorum."