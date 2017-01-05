Osmaniye'de Şiir okuma ve kompozisyon yarışması yapıldı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında '7 Ocak Osmaniye’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Milli Mücadele konulu' liseler arası kompozisyon yazma ve ortaokullar arası şiir okuma yarışması yapıldı. Liseler arası düzenlenen "Kompozisyon Yazma Yarışması"na değişik liselerden 30 eser katılırken, 5 seçici kurul tarafından değerlendirme yapıldı. Başlık, yazım kuralları, anlatım düzeni ve anlatım zenginliği gibi değerlendirme ölçütlerine göre seçici kurul tarafından kompozisyonlar numaralandırılarak 100 üzerinden puanlandırıldı. Puanlama sonrasında seçici kurulun verdiği puanların ortalaması alınarak sonuca varıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda 88,6 puan ortalaması ile Adnan Oğuz Anadolu Lisesi’nden Ayşe Beyza Bozyel birinci, 82,8 puan ortalaması ile Ender Koleji’nden Zahit Kotku Velipaşaoğlu ikinci ve 80 puan ortalaması ile 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinden Berika Cebe üçüncü oldu. Jüri özel ödülünü ise Şehit Bnb. Adil Karagöz Anadolu Lisesi’nden Muhammed Furkan Özdemir kazandı. Osmaniye Belediyesi dereceye girenleri tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ile ödüllendirecek. ORTAOKULLAR ARASI ŞİİR OKUMA YARIŞMASI Etkinlikler kapsamında düzenlenen şiir okuma yarışmasına toplam 19 okul katıldı. Belediye Nikah salonundaki yarışmaya öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Osmaniye şiirlerini okuyan yarışmacılar şiirleri okurken programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Dereceye giren okullar; 86,2 puanla Özel Bilge Atabey Ortaokulu öğrencisi Bir Çift Sözümüz Var Osmaniye’den isimli şiiriyle Özgür Sert birinci, 85.2 puanla Cebelibereket Ortaokulu öğrencisi 7 Ocak Yangını isimli şiiriyle Baturalp Güner ikinci, 82.6 puanla Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Osmaniyelim isimli şiiriyle Buse Evin ve 82.6 puanla Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rahime Hatun isimli şiiriyle Esmanur Bozkurt üçüncü oldular.Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Yetişen yeni neslimize, ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde geleceğe yönelik olarak bir umut olabilmesi açısından geçmişten ders alabilmek, geleceği planlayabilmektir. Gelecekte dünyada müessir medeniyetler seviyesine yükselebilmek, milli ve manevi duygularla yetişen bir neslin oluşabilmesi adına yerel yönetim olarak bu tip etkinliklerle gençlerimize çocuklarımıza ve velilerimize ulaşarak Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunu hep birlikte yaşamak istedik. Bize vermiş olduğunuz katkı milli birlik ve beraberliğine hizmet etmesi amacıyla büyük önem taşımaktadır. Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum." dedi.Her iki yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri 7 Ocak 2016 günü resmi törende verilecek.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE