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Dün 17:46 TSİ- Osmaniye

Polislerden kan bağışı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri kan bağışında bulundu.

BÜYÜT

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Bağışı Evi'ne giden polis memurları 6 ünite kan verdi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık'ın sosyal medya ve televizyonlardan, vatandaşları kan bağışlamaya davet ettiği çağrısının ardından Osmaniye'de bağışçı sayısında artış oldu. STK üyeleri polisler ve vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek oldular.

Haber: İbrahim EMÜLOSMANİYE

Dün 17:46 TSİ - Osmaniye 23 Okunma

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