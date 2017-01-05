Polislerden kan bağışı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Bağışı Evi'ne giden polis memurları 6 ünite kan verdi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık'ın sosyal medya ve televizyonlardan, vatandaşları kan bağışlamaya davet ettiği çağrısının ardından Osmaniye'de bağışçı sayısında artış oldu. STK üyeleri polisler ve vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek oldular.

Haber: İbrahim EMÜLOSMANİYE