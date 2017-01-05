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Dün 17:48 TSİ- Osmaniye

Kurtuluş kupası futbol turnuvası sona erdi

Osmaniye Belediyesi'nin düzenlediği kurum içi müdürlükler arası kurtuluş kupası futbol turnuvası sona erdi.

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Final müsabakası Mali Hizmetler Müdürlüğü takımı ile Bil-Yaz Yayın spor takımı arasında yapıldı. Normal süresi 1-1 berabere biten maç seri penaltı atışlarıyla devam etti. Seri penaltılarda Mali Hizmetler Müdürlüğü üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. Şampiyon olan takıma kurtuluş kupasını Belediye Başkanı Kadir Kara verdi. Turnuvanın ikincilik kupasını Yazı İşleri, Bilgi İşlem ve Basın Yayın-Halkla İlişkiler Müdürlüklerinin oluşturduğu Bil-Yaz Yayın Spor ve üçüncülük kupasını Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün OSKİ spor takımı aldılar.Şampiyonluk kupasının yanı sıra İlaçlama Amirliği personellerinden oluşan Vektör spor en centilmen takım, Güvenlik Açinaspor’da oynayan Süleyman Süt en centilmen sporcu ve en çok gol atan sporcu Bil-Yaz Yayın takımından Oğuz Bozkurt’a gol kralı olarak belirlenerek kupa ile ödüllendirildiler.Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen turnuvaya katkılarınızdan ve katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum."dedi. Toplam 14 takımın mücadele ettiği turnuvanın final müsabakasına ve ödül törenine Belediye Başkanı Kadir Kara’nın yanı sıra MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte çok sayıda personel aileleri ile birlikte katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:48 TSİ - Osmaniye 25 Okunma

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