Mamure şehitleri anıldı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen geleneksel "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı Mamure Tren İstasyonu'nda yapıldı. İl merkezine 15 kilometre uzaklıktaki istasyonda düzenlenen etkinlik için Osmaniye Garı'ndan özel tren seferi yapıldı. Törene, Osmaniye Valisi Kerem Al, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri trenle Mamure Tren İstasyonuna geldiler.Osmaniye Valisi Kerem Al Mamure Tren İstasyonuna giderken yaptığı açıklamasında, "95 yıl önce tüm yurtta olduğu gibi Osmaniye'de de nice kahramanlıklar yaşandı. Düşmana karşı çetin bir mücadele verildi. Bu tür seremonileri, törenleri o günleri anmak, hafızalarda yer almasını sağlamak, yurt vatan ve tarih bilincini sağlamak için bu törenleri yapıyoruz, genç kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın." diye konuştu. Mamure Tren İstasyonundaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Zafer Camii İmam Hatibi Adem Yıldır tarafından şehitler ruhları için dua okudu.Törenin devamında Sivil Toplum Kuruluşları adına Türk Kızılay’ı Osmaniye Şubesi Başkanı İsmet İpek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İşgal sırasında Osmaniye’de verilen mücadeleyi ve milli mücadele kahramanlarımızı anlatan İsmet İpek, Milli mücadelede Mamure İstasyonu’nda yapılan savaşların sadece Osmaniye değil, bölge tarihi için de önemli olduğunu ifade ederek, şehitlerimizi yâd etmek için Osmaniyeli Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi himayesinde, 10 yıldan beri ‘Osmaniye Şehitlerine Yürüyor’ adıyla program düzenlediklerini kaydetti. İpek konuşmasını şehitlerimizin rahmet ve şükranla anarak bitirdi.Törenin son bölümünde Vali Kerem Al ve protokol mensupları, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfiller bırakarak, dualar okudular.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ŞEHİTLERİ ANDI

Diğer yandan törene katılan Cebelibereket İlköğretim Okulu 1 D Sınıfı öğretmeni Ayşe Aslan ve öğrencileri de şehitleri andı. Velilerin de katıldığı programda öğrenciler şehitler anıtına çiçek bıraktılar. Çocuklara öğretmenleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE