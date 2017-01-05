Başak Gazetesi | Osmaniye
13° OSMANİYE
Dün 18:02 TSİ- Osmaniye

Hentbol gençler il birincileri belli oldu

016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Hentbol Gençler Kız-Erkek müsabakaları sona erdi.

BÜYÜT

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Hentbol Gençler Kız-Erkek müsabakaları sona erdi. Çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olan Osmaniye Merkez Spor Salonu ve Kadirli Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 7 okul takımından 98 sporcu katıldı.Genç Kızlar kategorisinde Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi ikinci ve Derviş Paşa Anadolu Lisesi üçüncü olurken Genç Erkekler kategorisinde Özel Bilgekent Okulları ve birinci Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi ikinci oldu.Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara, madalya ve kupalarını Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Kadirli'de ise ödüller İlçe Müdürü Yılmaz Bal tarafından verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:02 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
MHPli Ersoy: Türk Beklenendir Mazlumların Sığınağıdır mask

Mhpli ersoy: türk beklenendir mazlumların sığınağıdır

Polislerden kan bağışı mask

Polislerden kan bağışı

Şahlar Ziraat Aletleri Satiş Magazası Açıldı mask

Şahlar ziraat aletleri satiş magazası açıldı

7 Ocak Kurtuluş Koşusu çekişmeli geçti mask

7 ocak kurtuluş koşusu çekişmeli geçti
BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 548
Evlat Acısına 3 yıl dayanabildi mask

Evlat acısına 3 yıl dayanabildi

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı? mask

Başarılı iş kur müdürünü kim görevden aldı?

Okul çıkışında intihar etti mask

Okul çıkışında intihar etti

Osmaniyeli sanatçı "Aşığız Biz Vatana" eserine klip çekti mask

Osmaniyeli sanatçı "aşığız biz vatana" eserine klip çekti

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı mask

Osmaniye'de karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Mamure şehitleri anıldı mask

Mamure şehitleri anıldı

Kurtuluş kupası futbol turnuvası sona erdi mask

Kurtuluş kupası futbol turnuvası sona er...

Polislerden kan bağışı mask

Polislerden kan bağışı

Osmaniye'de Şiir okuma ve kompozisyon yarışması yapıldı mask

Osmaniye'de şiir okuma ve kompozisyon ya...

Vali Al, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurutuluş gününü kutladı mask

Vali al, osmaniye'nin düşman işgalinden...

Vali Al, yeni kimlik kartı için sıraya girdi ve başvuru yaptı mask

Vali al, yeni kimlik kartı için sıraya g...

Şahlar Ziraat Aletleri Satiş Magazası Açıldı mask

Şahlar ziraat aletleri satiş magazası aç...

7 Ocak Kurtuluş Koşusu çekişmeli geçti mask

7 ocak kurtuluş koşusu çekişmeli geçti

BEGEN 1.4 B
TAKIP ET 548
GİRİŞ YAP KAYIT OL