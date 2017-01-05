Hentbol gençler il birincileri belli oldu

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Hentbol Gençler Kız-Erkek müsabakaları sona erdi. Çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olan Osmaniye Merkez Spor Salonu ve Kadirli Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 7 okul takımından 98 sporcu katıldı.Genç Kızlar kategorisinde Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi ikinci ve Derviş Paşa Anadolu Lisesi üçüncü olurken Genç Erkekler kategorisinde Özel Bilgekent Okulları ve birinci Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi ikinci oldu.Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara, madalya ve kupalarını Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Kadirli'de ise ödüller İlçe Müdürü Yılmaz Bal tarafından verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE