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Dün 18:06 TSİ- Osmaniye

Kan bağışı çağrısına Osmaniye'den destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın "Kan bağışı çağrısına Osmaniye halkı tam destek verdi.

BÜYÜT

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Bağışı evine gelen bağışçıların sayısında artış gözlendi. Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyaları devam ettiğini belirten Kızılay Şube Başkanı İsmet İpek, kışın ağır şartları sebebiyle ülke çapında kan ihtiyacının karşılanmasında zorluk yaşandığını, azalan stokların da ihtiyacı karşılamadığını söyledi. Ülke içinde ve dışında yaptığı yardım faaliyetleri haricinde hastanelerin kan ihtiyacının da karşılandığını aktaran İsmet İpek yaptığı açıklamada şöyle dedi:"Kışın hayatı olumsuz etkilemesi sebebiyle kan bağışı ile toplanan kan stokunda sıkıntı olduğunu belirten Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık bey kan bağışı kampanyalarına destek istedi. Özellikle sosyal medyada ve televizyonlarda katıldığı canlı yayınlarda kan stoklarında azalma olduğunu söyledi. Halkı kan bağışı kampanyasına davet etti. Osmaniye Şubesi olarak bu çağrının halkta karşılık bulduğunu gözlemledik. Cumhuriyet Meydanındaki Kızılay Evine kan bağışı için gelenlerin sayısında yüzde yüz artış tespit ettik."

STK’LARDAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASIKızılay

Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın kan stoklarında görülen azalma üzerine halkı kan bağışına davet etmesine Osmaniye’deki STK’ların da ciddi destek verdiğini söyleyen Şube Başkanı İsmet İpek, “Osmaniye’deki STK’ların kan bağışı kampanyası için program düzenleme isteklerinde de dikkat çekici artış gözlenmektedir. Genel Başkan Kınık'ın kan bağışı çağrısına halktan ve STK’ların tam destek vermesi Kızılaya olan güvenin de yenilenmesidir. Bu kampanyaların doğru yönetilmesi için Şube olarak gayret gösterilmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:06 TSİ - Osmaniye 24 Okunma

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