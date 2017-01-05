Mhpli ersoy: türk beklenendir mazlumların sığınağıdır

Ersoy konuşmasına Türk adı yerinde duran değil Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi ile başlayıp İlay-ı Kelimetullah Davasıyla taçlanarak devam eden dinamik bir yaşam tarzını kültürel bir pratik olarak ifade eden milletin adıdır diye tanımlayarak başladı.

Türklerin tarih boyunca birçok farklı coğrafyada devlet kurduğunu belirten Ersoy Türklerin insanlığa barış huzur ve kardeşliği götürmek adına geçmişten bugüne farklı yerlerde bulunduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihçesinde Mete Hanın tahta çıkışı olan 209 yılının esas alındığını söyleyen Ersoy 209 tarihinden bugüne Türk ordusu dünyaya nizam verme insanlığa adalet götürme noktasında misyon üstlendiğini belirtti.

Türk Askerinin bu misyonun birçok şarkıya türküye şiire ilham kaynağı olduğunu belirten Ersoy Yahya Kemal Beyatlının Türk Ordusu şiirini Ermeni ve Rus mezaliminden Azerbaycan Türklerine yardıma giden Nuri Paşa komutasındaki Türk Askeri için yazılan Çırpınırdı Karadeniz türküsünü örnek verdi.

Bosnalı muhtaç bir kadının yardımına giden Türk Askerine önce Türk müsünüz diye sorduğunu ve evet cevabını alan yaşlı kadının geleceğinizi biliyordum dediğini anlatan Ersoy Türk beklenendir elbet gelir mazlumun yardımına yetişir dedi.

Ersoy konuşmasında Türk Askerine değer atfetme amacından ziyade gerçekler olduğunu belirterek bazı dönemlerde şanlı Türk Askerinin arasına cuntacılar sızdığını bunların da kimlerin çocukları olduğunu herkesin bildiğini 15 Temmuzda da yine aynı odakların gayrı meşru çocuklarına milletin şamarı vurduğunu belirtti.

Yaşanan acı tecrübeler trajik olayların Türk milletini gönlündeki şanlı asker düşüncesini yok etmemiş Peygamber Ocağını değiştirmemiş Mehmetçiklerin değerini küçültmemiştir millet her daim ahlakıyla vicdanıyla askerinin yanında olmuştur dedi.

Bugün hastanede tedavisi bitenlere taburcu oldu denildiğini hatırlatan Ersoy Türk Milleti Ordu-Millet anlayışı ve kültürünün her alanda görüldüğünü ve de görülmeye devam edeceğini söyledi.

Afganistan değişik travmaları çok farklı duygularla yaşamış emperyalizmin âdeta soğuk savaş yıllarında Doğu-Batı Blokunun cephesi olmuştur diyen Ersoy o cepheleşme ve kamplaşmalarda Yeşil Kuşak Projesiyle siyasal İslamı ve radikal dinci örgütleri besleyen odak gün gelmiş kendisine dönen büyük tehditle karşılaşıp yüzleştiğinde yaptığı hataları umarım fark etmiştir dedi.

Bugün itibarıyla Afganistanda bulunan Türk Askeri varlığının insanlığa barışı huzuru kardeşliği götürme amacıyla orada bulunduğunu belirten Ersoy Türk Askeri hizmet odaklı eğitim anlayışlı katma değer üretmek üzere insana değer atfetmek üzere orada olmaya devam edecektir diyerek sözlerini sonlandırdı.