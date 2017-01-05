Ruhi Kılıçkıran ve Osmaniyeli Ülkücü Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Cebelibereket Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. OKÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, açılış konuşması yaptı. Eroğlu, “Sayın Genel Başkanım, değerli protokol, Davanın Hak Sahipleri çok kıymetli Şehit Ailelerimiz, tarih yazan yiğitleri karnında taşıyan, bebeği yerine top mermisinin üzerini örten Türk Anası, Türk Kadını, davamın çilesini gencecik bedenlerinde omuzlayan site öğrenci yurdunda Ruhi Kılıçkıran, işkencede Ertuğrul Dursun Önkuzu olan, dar ağacında Mustafa Pehlivanoğlu, Ege Üniversitesi koridorlarında Fırat Yılmaz Çakıroğlu olan Ülkü Ocaklılar, bizim çocuklar, Tomris Hatun’dan, Rahime Hatun’a, İffet timsali olan vefakar ve cefakar bayanlar birimimiz hoşgeldiniz. Zemheriydi, mevsim kıştı. Başkent Ankara böyle bir soğuğa uzun zamandır şahitlik etmemişti. Kuru ayaz insanların içini titretiyordu. Rahmet ayıydı. Memleketi Osmaniye’den Ankara’ya giden İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ruhi Kılıçkıran da orucunu açmak için cebindeki son para ile iftar sofrasına oturmuş orucunu açmayı bekliyordu. Ezanla birlikte kantinde bulunan inançsız, ateist, Türklükten ve İslamiyet’ten bi haber Zülküf adlı komünist satılmış, ezanla ve Resulullah ile dalga geçmeye başlamıştı. Gavur dağlarının yiğidi, Fatih’in İstanbulu feth ettiği yaştaki Ruhi Kılıçkıran buna müsaade etmedi. Yumrukları memleket kadar büyüktü, ama kahpe bir el tetiğe uzandı ve iki el ateş etti. Ruhi Ağabeyin gözleri kararıyordu. Beyaz bir atın üstünde Ötüken yokuşuna çıkıyor, Urumçi’de Osman Batur ile selamlaşıyordu. Vey ırmağının kenarında Kürşad Kağan karşılıyordu onu. Kurt Kaya ile dertleşiyordu. Resimler gittikçe siliniyordu. Bu soğukta memleketi Osmaniye yüreklere düşen ilk kor ile alev alev yanıyordu. Büyük Cami’den Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah, Essalatü vesselamü aleyke ya Habiballah diyerek salalar Ruhi ağabey için okunuyordu. Uğurlama çok görkemliydi. Tomris Hatun, Nene Hatun, Kağnıcı Elif, Rahime Hatun’a taziye bildiriyorlardı. Kürşat ve kırk çerisi oradaydı, Atilla’nın papaya diz çöktüren ordusu oradaydı. Yavuz’un Sina çölünü geçen ordusu oradaydı, Fatih’in Peygamber övgüsüne mazhar olan ordusu oradaydı. Mustafa Kemal’in Conk Bayırı’nda, Çanakkale’de, Sakarya’da destan yazan ordusu oradaydı. Ülkücü Hareket’in ilk şehidini aralarına almaya gelmişlerdi. Biliyorlardı ki; şahitlerimiz olan şehitler kervanı devam edecek ve Şehitler Tepesi boş kalmayacaktı. Ne Mutlu Türküm Diyene” diye konuştu.

Daha sonra MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu, MHP Milletvekili Doç.Dr. Ruhi Ersoy ve Belediye Başkanı Kadir Kara günün anlamı ile ilgili konuşmalar yaptılar.

Programa katılan ve Osmaniye’de düzenlenen böyle güzel bir anma programında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, konuşmasında şunları söyledi: “Hepinizin bildiği üzere Ülkücü Hareket bir şehitler kervanıdır. 4 Ocak 1968’de başlayıp, rahmetli şehidimiz Ruhi Kılıçkıran ağabeyimizle devam etmiş ve 20 Şubat 2015 tarihinde son olarak Ege Üniversitesi’nde Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz de alçakça ve kalleşçe şehit edilmiştir. Bütün şehitlerimizin özel bir yönleri ortaya çıkmaktadır. Hepsi de milleti için, devleti için yaşayan insanlardı. Her türlü dünya zevkinden uzak durmuş, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, milletimizin birlik ve beraberliği için, kutsal değerler için, bayrağımızın inmemesi ve ezanımızın dinmemesi için mücadele etmişlerdir. Ülkücü Hareket bugün de her türlü oyunların karşısında olacak ve ülkesi için, vatanı için, milleti için canını feda edecektir.”