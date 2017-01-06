Kuyulu'nun 7 Ocak açıklaması

Başkan Kuyulu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler ve Emperyalist güçler, Türk Milletinden tamamen kurtulmak için dün içimizdeki işbirlikçi Ermenileri, Rumları ve İşgalci güçleri kullanmışlardı. Bugün ise aynı senaryo uygulamaya konulmuş ve figüran olarak ta terör örgütleri görevlendirilmiştir.

''Arkadaşlar, düşman karargahını mutlaka alacağız. Allah bizimle beraberdir. Yalnız sizden bir isteğim var. Eğer ben şehit olursam cesedimi sakın düşmana bırakmayın'' diyerek, arkadaşlarını yüreklendiren, attığı her kurşunda hedefi vuran onbaşı Rahime Hatun’un Emperyalist güçlere karşı başlattığı mücadele sonucu o yıllarda kazandığı bağımsızlığımız, bugün yine bu toprakların bağrından çıkan Bilge Liderimiz Devlet BAHÇELİ tarafından korunmaktadır. Son nefer, Son nefes, Son damla kana kadar korunmaya devam edilecektir.

İşgalci Fransızlar'ın yerli Ermeniler’in işbirliğiyle yaptığı zulümlere, yağmaya, cinayetlere daha fazla tahammül edemeyen Osmaniye halkının, düşmana karşı örgütlenen, yoksulluk ve yoksunluklara rağmen, omuz omuza, inanarak savaşan kahramanların günüdür 7 OCAK.95 yıl önce Vatanımızın bu cennet köşesini düşmanlardan temizleyip bizlere emanet eden Palalı Süleyman, Kadir Çavuş, Muhammed Hoca, Nacar Ökkeş, Borazan Mehmet, Alibekiroğlu Ahmet, Mulla Hüseyin ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor, tüm Osmaniye’li hemşehrilerimin 7 Ocak Kurtuluş Bayramı’nı kutluyorum."